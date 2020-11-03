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Рада дозволила допуск слідчих у зону ООС

Новость на русском → Україна, Вівторок 03 листопада 2020 14:15
Рада дозволила допуск слідчих у зону ООС Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила закон про допуск дізнавачів, слідчих та прокурорів до району проведення Операції об'єднаних сил. Нардепи підтримали у другому читанні відповідний законопроект №3984.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 279 депутатів парламенту.

Документ вносить зміни до закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

У законі прописано, що допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів до району проведення ОС, а також надання їм відповідного сприяння, є обов'язковими. Допускати правоохоронців будуть у порядку, визначеному Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, у середині вересня парламент схвалив даний проект закону за основу у першому читанні, за документ проголосували 292 депутати ВР.

Як писало РБК-Україна, в Офісі генерального прокурора розглядають близько 200 кримінальних справ про військові злочини.

Так, президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці повинні показати результат у розслідуванні військових злочинів.

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