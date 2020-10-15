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Зеленський назвав друге питання всеукраїнського опитування

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський назвав друге запитання, що будуть ставити українцям на всеукраїнському опитуванні в день місцевих виборів 25 жовтня. Він буде стосуватися створення економічної зони на Донбасі.

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Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Ми обіцяли вирішувати всі важливі питання разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. Сьогодні питання номер два - чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

Вчора Зеленський повідомив, що першим питанням буде, чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Раніше РБК-Україна писало, що на всеукраїнський опитування можуть винести питання про зменшення виборчого віку до 16 років.

Детальніше про ініціативи президента читайте в матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах".

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