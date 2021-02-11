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Зеленський назвав провокацією неофіційні формати обміну полоненими

Новость на русском → Донбас, Четвер 11 лютого 2021 18:59
Зеленський назвав провокацією неофіційні формати обміну полоненими Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо обмінів полоненими, які не були домовлені з владою України. За його словами, будь-які неофіційні обміни полоненими Україна вважає провокацією.

Про це йшлося під час прес-конференції президента на Донбасі, яку транслював канал "Україна 24".

Як зазначив глава держави, в України та Росії є домовленості та формат обміну полоненими. Формат обміну був розроблений Тристоронньою контактною групою в Мінську.

"Інших форматів обміну ми не знаємо, інших форматів обміну ми не визнаємо. Всі повинні розуміти, обміни йдуть за відповідним форматом, людей перевіряють. Будь-які інші формати ми розглядаємо як провокацію", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що українська сторона подала списки на обмін, але досі чекає відповіді Росії.

"Є майже всі списки, на жаль вони іноді не співпадають через те, що немає доступу Червоного Хреста до наших в'язнів на тимчасово окупованих територіях. Ми домовилися, ми списки передали, ми чекали на відповідь від РФ. Після передачі списків іде формат обміну всіх на всіх", - пояснив він.

Нагадаємо, в середині січня бойовики ОРДЛО вирішили передати Україні полонених, але в односторонньому порядку.

Однак пізніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожено.

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