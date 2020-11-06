Зеленський назвав дату зустрічі радників "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. На ній буде розглянуто план з Донбасу.

Про це президент повідомив під час брифінгу в Луганській області.

"13-го листопада відбудеться відеоконференція радників "нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє. Майбутнє у нас тільки одне - відновлення територіальної цілісності України, повністю припинення вогню на Донбасі", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Москві невідомо про підготовку зустрічі в нормандському форматі.

"Нам поки нічого про це не відомо, про яку "нормандську четвірку" йде мова. Як ви знаєте, нормандський формат розділений на кілька рівнів, підрівнів. Зустрічаються міністри, контактують і радники. Що мають на увазі в такому випадку представники України, мені незрозуміло", - заявив він.

Андрій Єрмак вважає, що зустріч політичних радників нормандської четвірки може пройти незабаром. За його словами, на ній сторони спробують все-таки домовитися про саміт лідерів.