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Зеленський призначив керівника Держуправління справами

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 20:03
Зеленський призначив керівника Держуправління справами Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Лисого керівником Державного управління справами. Він обійме цю посаду 15 грудня 2020 року.

Про це йдеться в указі президента №566/2020.

Оскільки до сьогодні Лисий перебував на посаді заступника керівника ДУС та виконував обов'язки очільника цього відомства, президент спочатку звільнив його указом №565/2020.

Згідно з указом №566/2020, Лисий буде призначений на основі контракту на період дії карантину, встановленого для запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський призначив нового керівника Дніпропетровської області. Область очолив Валентин Резніченко, який вже керував Дніпропетровською ОДА.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін погодив кандидатуру на посаду очільника Державної фіскальної служби. Відомство очолить колишній посадовець часів президентства Віктора Януковича.

Крім того, на початку грудня Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому". Держконцерн очолив колишній голова Херсонської області.

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