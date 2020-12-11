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Призначено нового голову Дніпропетровської ОДА

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 14:05
Призначено нового голову Дніпропетровської ОДА Фото: Валентин Резніченко (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА). Ним став Валентин Резніченко.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що іншим указом Зеленський звільнив Олександра Бондаренка з посади голови Дніпропетровської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Також повідомляється, що в Офісі президента Зеленський вручив Резниченку службове посвідчення і висловив надію, що його досвід буде сприяти подальшому розвитку регіону.

Нагадаємо, цього тижня Кабінет міністрів України погодив призначення Резніченка за результатами короткої співбесіди.

Відзначимо, Резниченко був головою Дніпропетровської ОДА з березня 2015 по червень 2019 року. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського. У червні 2019 року президент України Володимир Зеленський звільнив Резніченка в зв'язку з закінченням терміну президентських повноважень Петра Порошенка.

У 2015 році так само займав пост голови Запорізької обласної державної адміністрації.

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