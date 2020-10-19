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Зеленський призначив посла України у Фінляндії

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський призначив посла у Фінляндії. Ним стала Ольга Діброва.

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Указ про призначення розміщено на сайті президента.

До призначення на нову посаду Діброва працювала директором департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України.

Минулого тижня Україна вперше призначила свого почесного консула в Монреалі - найбільшому місті Квебеку. Ним став колишній президент Світового конгресу українців Євген Чолій.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив послів в Тунісі та Нігерії.

Також РБК-Україна писало про призначення українського посла у Швеції.

Раніше посли "Групи семи" (G7) з підтримки України визначили п'ять пріоритетних сфер реформ. Вони вважають найважливішим досягненням з них - верховенство права та боротьба з корупцією.

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