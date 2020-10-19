UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский назначил посла Украины в Финляндии

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Финляндии. Им стала Ольга Диброва.

Самые читаемые новости

Указ о назначении размещен на сайте президента.

До назначения на новую должность Диброва работала директором департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины.

На прошлой неделе Украина впервые назначила своего почетного консула в Монреале - крупнейшем городе Квебека. Им стал бывший президент Мирового конгресса украинцев Евгений Чолий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии.

Также РБК-Украина писало о назначении украинского посла в Швеции.

Ранее послы "Группы семи" (G7) по поддержке Украины определили пять приоритетных сфер реформ. Они считают важнейшим достижением из них - верховенство права и борьба с коррупцией.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский