Зеленский назначил посла Украины в Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Финляндии. Им стала Ольга Диброва.
Указ о назначении размещен на сайте президента.
До назначения на новую должность Диброва работала директором департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины.
На прошлой неделе Украина впервые назначила своего почетного консула в Монреале - крупнейшем городе Квебека. Им стал бывший президент Мирового конгресса украинцев Евгений Чолий.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии.
Также РБК-Украина писало о назначении украинского посла в Швеции.
Ранее послы "Группы семи" (G7) по поддержке Украины определили пять приоритетных сфер реформ. Они считают важнейшим достижением из них - верховенство права и борьба с коррупцией.