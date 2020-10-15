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Зеленський призначив нову голову Чернігівської ОДА

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації. Нею стала Анна Коваленко.

Про це він заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Чернігівську область.

Зеленський зазначив, що Коваленко буде єдиною жінкою в країні, яка очолює область.

"Радий представити нову очільницю Чернігівської ОДА", - заявив він.

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Наприкінці вересня Кабмін ухвалив рішення про погодження кандидатури Анни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Анна Коваленко була радницею колишнього міністра інформаційної політики та міністрів оборони.

У вересні 2019 року Коваленко стала заступником голови Офісу президента. Тоді парламент достроково припинив повноваження нардепа Анни Коваленко в зв'язку з призначенням на посаду.

У квітні Зеленський звільнив Коваленко з посади заступника керівника Офісу президента. Сама ж Коваленко стала заступником міністра з розвитку громад і територій.

Раніше уряд погодив звільнення голови Чернігівської обласної держадміністрації Андрія Прокопенка з цієї посади.

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