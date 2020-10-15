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Зеленский назначил новую главу Черниговской ОГА

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новую главу Черниговской областной государственной администрации. Ею стала Анна Коваленко.

Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Черниговскую область.

Зеленский отметил, что Коваленко будет единственной женщиной в стране, которая возглавляет область.

"Рад представить новую руководительницу Черниговской ОГА", - заявил он.

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В конце сентября Кабмин принял решение о согласовании кандидатуры Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации.

Анна Коваленко была советницей бывшего министра информационной политики и министров обороны.

В сентябре 2019 года Коваленко стала заместителем главы Офиса президента. Тогда парламент досрочно прекратил полномочия нардепа Анны Коваленко в связи с назначением на должность.

В апреле Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента. Сама же Коваленко стала заместителем министра по развитию общин и территорий.

Ранее правительство согласовало увольнение главы Черниговской областной госадминистрации Андрея Прокопенко с этой должности.

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