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Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний 7 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

При цьому Зеленський підписав ще один указ, яким звільнив Олексія Петрова з посади голови Обласної державної адміністрації.

Зазначимо, Анатолій Полосков народився в 1968 році. Він працював на різних посадах в банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

При цьому Петров обіймав посаду голови Закарпатської ОДА з 23 квітня, таким чином не пробувши на посаді і року.

Нагадаємо, 7 грудня депутати Закарпатської облради обрали головою Олексія Петрова.

Крім того, звільнення Петрова з посади голови Закарпатської ОДА було погоджено на засіданні уряду 25 листопада.

Додамо, що вчорашнє засідання Закарпатської облради почалося зі скандалу. Депутати Партії угорців України відмовилися голосувати і покинули засідання обласної ради.

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