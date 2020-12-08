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Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом Зеленский подписал еще один указ, которым уволил Алексея Петрова с должности главы Областной государственной администрации.

Отметим, Анатолий Полосков родился в 1968 году. Он работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

При этом Петров занимал должность главы Закарпатской ОГА с 23 апреля, таким образом не пробыв на посту и года.

Напомним, 7 декабря депутаты Закарпатского облсовета избрали главой Алексея Петрова.

Кроме того, увольнение Петрова с должности главы Закарпатской ОГА было согласовано на заседании правительства 25 ноября.

Добавим, что вчерашнее заседание Закарпатского облсовета началось со скандала. Депутаты Партии венгров Украины отказались голосовать и покинули заседание областного совета.

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