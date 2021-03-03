ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський про Крим: потрібні більш дієві міжнародні кроки і санкції

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 12:52
Зеленський про Крим: потрібні більш дієві міжнародні кроки і санкції Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для деокупації Криму потрібні більш дієві міжнародні кроки. Зокрема, санкції за порушення прав людини.

Про це на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші оцінки ситуації в окупованому Криму, які стосуються системних порушень прав людини, збігаються. Я вдячний за послідовну політику Європейського союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. У той же час потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний", - зауважив Зеленський.

Він також розповів про те, що влітку пройде саміт Кримської платформи у Києві та запросив Мішеля взяти участь.

"Нещодавно ЄС прийняв новий санкційний режим за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував ввести такі ж санкції проти тих, хто здійснює свавілля на окупованому півострові. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що не вірить у відновлення відносин між Євросоюзом та Росією до деокупації Криму і Донбасу.

Напередодні Брюссель вперше ввів санкції проти Росії за новим глобальним механізмом за переслідування опозиціонера Олексія Навального. Відразу після цього запровадили санкції й США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Крим Санкції
NEWS
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
Без поїздів і на суворому карантині. Яка ситуація в областях "червоної зони"
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК