Зеленський про Крим: потрібні більш дієві міжнародні кроки і санкції

Про це на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші оцінки ситуації в окупованому Криму, які стосуються системних порушень прав людини, збігаються. Я вдячний за послідовну політику Європейського союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. У той же час потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний", - зауважив Зеленський.

Він також розповів про те, що влітку пройде саміт Кримської платформи у Києві та запросив Мішеля взяти участь.

"Нещодавно ЄС прийняв новий санкційний режим за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував ввести такі ж санкції проти тих, хто здійснює свавілля на окупованому півострові. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи", - додав Зеленський.