ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский о Крыме: нужны более действенные международные шаги и санкции

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 12:52
Зеленский о Крыме: нужны более действенные международные шаги и санкции Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги. В частности, санкции за нарушение прав человека.

Об этом на совместном брифинге с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши оценки ситуации в оккупированном Крыму, которые касаются систематических нарушений прав человека, совпадают. Я благодарен за последовательную политику Европейского союза о непризнании незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня", - отметил Зеленский.

Он также рассказал о том, что летом пройдет саммит Крымской платформы в Киеве и пригласил Мишеля принять участие.

"Недавно ЕС принял новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции против тех, кто осуществляет беспредел на оккупированном полуострове. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что не верит в восстановление отношений между Евросоюзом и Россией до деоккупации Крыма и Донбасса.

Накануне Брюссель впервые ввел санкции против России по новому глобальному механизму за преследование оппозиционера Алексея Навального. Сразу после этого санкции ввели и США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Крым Санкции
NEWS
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК