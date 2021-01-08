Зеленський про катастрофу МАУ: строку давності у таких злочинів немає
Іран понесе відповідальність за катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"), оскільки у таких злочинів немає терміну давності. Українська сторона буде домагатися справедливих компенсацій для родичів жертв.
Про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського з нагоди роковин катастрофи МАУ.
За його словами, винні у цій катастрофі будуть притягнуті до відповідальності.
"У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності у таких злочинів теж немає", - зауважив Зеленський.
Він також підкреслив, що Іран визнав провину і сторони рухаються до покарання винних і отримання компенсацій. Зеленський додав, що скоро з'явиться пам'ятне місце, де родичі і просто українці могли б вшанувати пам'ять загиблих.
"Скільки б часу і зусиль не потребував процес переговорів і вся необхідна міжнародна робота, ми отримаємо всі відповіді і обов'язково отримаємо всі необхідні компенсації", - сказав Зеленський.
Фото: покладання квітів у річницю катастрофи МАУ (РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів РБК-Україна, від чого залежить розмір компенсацій.
Також повідомлялося, що Іран досі не передав Україні дані про фігурантів катастрофи МАУ.