Зеленський про катастрофу МАУ: строку давності у таких злочинів немає

Іран понесе відповідальність за катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"), оскільки у таких злочинів немає терміну давності. Українська сторона буде домагатися справедливих компенсацій для родичів жертв.

Про це йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського з нагоди роковин катастрофи МАУ.

За його словами, винні у цій катастрофі будуть притягнуті до відповідальності.

"У сучасному світі немає шансу, що такий злочин залишиться без належної реакції. Строку давності у таких злочинів теж немає", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що Іран визнав провину і сторони рухаються до покарання винних і отримання компенсацій. Зеленський додав, що скоро з'явиться пам'ятне місце, де родичі і просто українці могли б вшанувати пам'ять загиблих.

"Скільки б часу і зусиль не потребував процес переговорів і вся необхідна міжнародна робота, ми отримаємо всі відповіді і обов'язково отримаємо всі необхідні компенсації", - сказав Зеленський.

Фото: покладання квітів у річницю катастрофи МАУ (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів РБК-Україна, від чого залежить розмір компенсацій.

Також повідомлялося, що Іран досі не передав Україні дані про фігурантів катастрофи МАУ.