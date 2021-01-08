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МЗС розповів, від чого залежить розмір компенсацій за катастрофу МАУ

Новость на русском → Київ, П'ятниця 08 січня 2021 12:06
МЗС розповів, від чого залежить розмір компенсацій за катастрофу МАУ Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Розмір компенсацій сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") залежить від декількох факторів. У тому числі від результатів розслідування.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном через рік".

Відзначимо, в кінці грудня Іран запропонував виплатити 150 тисяч доларів родичам жертв. Однак заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі РБК-Україна заявив, що виплати не погоджені.

"Принцип переговорного процесу - нічого не узгоджено, поки не узгоджено все", - заявив він.

За його словами, розмір виплат залежить від декількох факторів - від результатів розслідування і розуміння справжніх причин катастрофи; від готовності Ірану йти на співпрацю; від міжнародної практики.

А в разі, якщо переговори зайдуть у глухий кут, то не можна виключати і варіант із зверненням до міжнародних судів, після відповідного рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Мова може йти про Міжнародний суд ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран досі не передав дані про фігурантів справи про катастрофу МАУ.

Також стало відомо, що Канада не згодна з виплатами Ірану сім'ям загиблих у катастрофі МАУ.

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