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Зеленський про "канали Медведчука": працюємо над довічним баном в YouTube

Автор: РБК-Україна

Українська влада працює над блокуванням мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK на платформі YouTube. Раніше проти каналів, які пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком, було запроваджено санкції.

Про це на форумі "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, він зазначив, що ці канали прикриваються свободою слова, поширюючи дезінформацію.

"Ми зробили і продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну настроювальну таблицю. А в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали довічний бан", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше на "112 Україна" заявили, що трансляцію ефіру заблокували на YouTube. При цьому сам канал на платформі не було видалено й архівні відео залишалися доступними.

Також повідомлялося, що канали "112 Україна", ZIK і NewsOne створили нову компанію під назвою Медіахолдинг "Новини", щоб обійти санкції РНБО. Однак новий телеканал під назвою "Перший Незалежний" припинив ефірне мовлення через годину після запуску.

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