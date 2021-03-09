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Зеленский о "каналах Медведчука": работаем над пожизненным баном в YouTube

Автор: РБК-Украина

Украинские власти работают над блокировкой вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Ранее против каналов, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком, были введены санкции.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

В частности, он отметил, что эти каналы прикрываются свободой слова, распространяя дезинформацию.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее на "112 Украина" заявили, что трансляцию эфира заблокировали на YouTube. При этом сам канал на платформе не был удален и архивные видео оставались доступными.

Также сообщалось, что каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne создали новую компанию под названием Медиахолдинг "Новости", чтобы обойти санкции СНБО. Однако новый телеканал под названием "Первый Независимый" прекратил эфирное вещание через час после запуска.

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