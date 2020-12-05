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Міноборони України вперше замовить виробництво трьох літаків АН-178, - Уруський

Новость на русском → Київ, Субота 05 грудня 2020 19:59
Міноборони України вперше замовить виробництво трьох літаків АН-178, - Уруський Фото: літак АН-178 (wikipedia.org)
Автор: Роман Тверденко

Міністерство оборони України вперше зробить держзамовлення на виробництво літаків АН-178. Їх зробить ДП "Антонов".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів віце-прем'єр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський.

Він зазначив, що Міноборони вперше за час незалежності України замовило будівництво нових літаків.

"Думаю, що до кінця року буде підписаний контракт з ДП "Антонов" на три літака АН-178, що буде взагалі вперше в Україні за час незалежності. Ми ще ніколи не замовляли нові літаки", - сказав Уруський.

На початку лютого Україна і Туреччина домовилися про військову допомогу і постачання АН-178.

Також голава оборонного концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко заявив, що другий зразок найбільшого літака в світі "Мрія", який стоїть на заводі "Антонов", можна добудувати. Однак його потрібно повністю перепроектувати.

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