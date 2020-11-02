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Зеленський не виключає розпуску Ради через розбіжності щодо КСУ

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський допускає розпуск Верховної ради. Він не виключає, що відмова "Слуги народу" від підтримки його рішення щодо звільнення суддів Конституційного суду може стати причиною для цього.

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Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "ICTV".

За словами глави держави, він хоче, щоб парламент працював на державу.

"Від реалізації нашого плану це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс, я побачу, що немає підтримки у Раді, а перш за все у "Слузі народу", бо вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами, але вони повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть у розріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом (розпуск Ради - ред.)", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це рішення суду заблокувало хід понад 100 справ за цією статтею.

Після цього Зеленський запропонував парламенту звільнити всіх суддів КСУ. Глава держави мотивував цю пропозицію необхідністю відновлення доброчесності судочинства.

Сьогодні Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуги народу", де закликав депутатів підтримати його ініціативу щодо суддів КСУ.

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