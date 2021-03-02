Зеленський хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом. Він закликав Європейський союз не припиняти тиск на Росію.
Про це йшлося на брифінгу Зеленського на Донбасі.
Глава держави наголосив, що досягти миру на сході України вдасться тільки за підтримки міжнародних партнерів.
"Я буду вдячний за подальшу мобілізація тиску ЄС і його держав-членів на Росію. Як ніхто інший, Україна прагне досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом, і ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи підтримку наших міжнародних партнерів заради стабільності та безпеки в Україні та на Європейському континенті", - заявив президент.
Нагадаємо, вчора в зоні проведення ООС на Донбасі на вибухівці підірвався автомобіль українських військових. В результаті підриву постраждали 9 українських воїнів.
Додамо, в матеріалі РБК-Україна "На межі миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна" експерт розповів про те, чи варто боятися наступу на Донбасі.