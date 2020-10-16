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Зеленський і Ердоган зробили спільну заяву: головні тези

Автор: РБК-Україна

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган виступили зі спільною заявою. Заява була підписана 16 жовтня за підсумками зустрічі президентів в Стамбулі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У спільній заяві Зеленський і Ердоган підкреслили необхідність:

  • координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також для звільнення всіх незаконно ув'язнених українців;
  • працювати над поліпшенням умов життя для українців, включаючи кримських татар, які були змушені покинути тимчасово окуповану територію Криму і переїхати на материкову Україну;
  • зміцнення регіонального співробітництва зацікавлених країн для стійкого економічного розвитку і захисту навколишнього середовища в Чорному морі;
  • якнайшвидшого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною;
  • активізації співпраці в рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Крім того, глави двох держав прийняли рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з питань політики і безпеки в форматі щорічних зустрічей міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою "два плюс два".

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При цьому сторони домовилися:

  • продовжувати надавати особливого значення розвитку всебічного співробітництва між військово-морськими силами України і Туреччини;
  • продовжити докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Криму, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької та Луганської областей України;
  • продовжувати співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій в реалізацію інфраструктурних проектів в Україні з урахуванням можливостей, які надає програма "Велике будівництво" в Україні;
  • працювати в напрямку проведення Року України в Туреччині та Року Туреччини в Україні, що буде більш поглиблювати культурно-гуманітарне співробітництво і міжлюдські контакти.

Також Туреччина вітає намір України приєднатися в статусі спостерігача в Організації ісламського співробітництва, а також відзначає інтерес України до взаємодії з тюркським радою.

Крім того, Туреччина продовжить сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в Альянсі, а також сумісності Збройних сил і НАТО, в тому числі шляхом проведення відповідних спільних військових навчань.

Нагадаємо, Реджеп Тайіп Ердоган запевнив у готовності Туреччини підтримати майбутню платформу по деокупацію Криму.

Крім того, Україна і Туреччина перебувають на фінішній прямій щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі. Така угода може бути підписана вже найближчим часом.

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