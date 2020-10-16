Зеленский и Эрдоган сделали совместное заявление: главные тезисы

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместным заявлением. Заявление было подписано 16 октября по итогам встречи президентов в Стамбуле.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В совместном заявлении Зеленский и Эрдоган подчеркнули необходимость:

координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также для освобождения всех незаконно заключенных украинцев;

работать над улучшением условий жизни для украинцев, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть временно оккупированную территорию Крыма и переехать на материковую Украину;

укрепления регионального сотрудничества заинтересованных стран для устойчивого экономического развития и защиты окружающей среды в Черном море;

скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турцией;

активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, главы двух государств приняли решение создать новый формат украинского-турецкого диалога по вопросам политики и безопасности в формате ежегодных встреч министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два".

При этом стороны договорились:

продолжать придавать особое значение развитию всестороннего сотрудничества между военно-морскими силами Украины и Турции;

продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины;

продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине;

работать в направлении проведения Года Украины в Турции и Года Турции в Украине, что будет более углублять культурно-гуманитарное сотрудничество и межчеловеческие контакты.

Также Турция приветствует намерение Украины присоединиться в статусе наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, а также отмечает интерес Украины к взаимодействию с тюркским советом.

Кроме того, Турция продолжит содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости Вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности Турции поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма.

Кроме того, Украина и Турция находятся на финишной прямой относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли. Такое соглашение может быть подписано уже в ближайшее время.