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Зеленський і Дуда зробили спільну заяву: головні тези

Автор: РБК-Україна

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда виступили зі спільною заявою. Заява була підписана 12 жовтня за підсумками зустрічі президентів у Києві.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У спільній заяві Зеленський і Дуда підкреслили необхідність:

  • посилення міжнародного співробітництва для подолання нових викликів і загроз у зв'язку з пандемією коронавірусу;
  • припинення незаконної окупації Криму та агресії на Донбасі. При цьому Польща висловила зацікавленість в участі в міжнародній платформі з деокупації Криму;
  • відзначили право громадян визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів;
  • Польща підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України;
  • засудили злочини проти людяності і визнали необхідність забезпечення можливості пошуку, ексгумації жертв конфліктів і політичних репресій 20 століття в Україні та Польщі;
  • засудили акти наруги над українськими і польськими пам'ятками та місцями пам'яті в обох країнах і закликали здійснювати належну опіку над ними;
  • підкреслили необхідність захисту прав нацменшин в Україні і Польщі, основи функціонування шкіл польської та української меншини будуть врегульовані окремою угодою;
  • подальшого поглиблення відносин України з Євросоюзом;
  • надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО;
  • співпраці між країнами для проведення подальших реформ в Україні;
  • подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Острозького;
  • поглиблення економічного співробітництва між країнами;
  • подальшої співпраці в енергетичній сфері;
  • співробітництва з метою посилення ролі регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для Європейського континенту;
  • Польща підтримує поглиблення співробітництва України з ініціативою "Триморья".

Також Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна планує відкрити консульство у польському місті Вроцлав.

Крім цього Дуда виступив за продовження "кримських" санкцій проти Росії.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир ЗеленськийАнджей Дудазаявление