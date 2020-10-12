Зеленский и Дуда сделали совместное заявление: главные тезисы

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда выступили с совместным заявлением. Заявление было подписано 12 октября по итогам встречи президентов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В совместном заявлении Зеленский и Дуда подчеркнули необходимость:

усиления международного сотрудничества для преодоления новых вызовов и угроз в связи с пандемией коронавируса;

прекращения незаконной оккупации Крыма и агрессии на Донбассе. При этом Польша выразила заинтересованность в участии в международной платформе по деоккупации Крыма;

отметили право граждан определять свое будущее в результате демократических выборов;

Польша подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины;

осудили преступления против человечности и признали необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации жертв конфликтов и политических репрессий 20 века в Украине и Польше;

осудили акты надругательства над украинскими и польскими памятниками и местами памяти в обеих странах и призвали осуществлять надлежащую опеку над ними;

подчеркнули необходимость защиты прав нацменьшинств в Украине и Польше, основы функционирования школ польского и украинского меньшинства будут урегулированы отдельным соглашением;

дальнейшего углубления отношений Украины с Евросоюзом;

предоставления Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО;

сотрудничества между странами для проведения дальнейших реформ в Украине;

дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Острожского;

углубления экономического сотрудничества между странами;

дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере;

сотрудничества с целью усиления роли региона как важного транспортно-транзитного, инфраструктурного и инновационно-инвестиционного центра для Европейского континента;

Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с инициативой "Триморья".

Также Зеленский и Дуда заявили о необходимости продолжения работы консультационного комитета президентов Украины и Польши, следующее заседание которого состоится в Варшаве.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина планирует открыть консульство в польском городе Вроцлав.

Кроме этого Дуда выступил за продолжение "крымских" санкций против России.