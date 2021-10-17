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Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених у РФ і назвав умову

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у народного депутата Віктора Медведчука українське громадянство. Однак, за словами глави держави, якби Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта, то Україна розглянула б можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти тижня".

"Віктор Медведчук - громадянин України і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якби Росія, наприклад, підтвердила, що у пана Медведчука є російське громадянство, то після цього ми з радістю розглянули б можливість обміну Медведчука на героїв України, громадян, які перебувають не в Україні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.

Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими і укладення з Росією контрактів на постачання газу і електрики.

Як заявляла генпрокурор Ірина Венедиктова, за фактом контрабанди вугілля з ОРДЛО вже відкрили справу.

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Віктор МедведчукВолодимир Зеленський