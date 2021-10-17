Зеленский допустил обмен Медведчука на пленных в РФ и назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у народного депутата Виктора Медведчука украинское гражданство. Однако, по словам главы государства, если бы Россия подтвердила наличие у него российского паспорта, то Украина рассмотрела бы возможность обмена Медведчука на украинских политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факти тижня" .

"Виктор Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, 11 мая Медведчуку объявили подозрение в государственной измене.

После этого журналисты опубликовали записи разговоров Медведчука, на которых, в частности, речь шла о контрабанде угля из ОРДЛО, обмене пленными и заключении с Россией контрактов на поставки газа и электричества.

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, по факту контрабанды угля из ОРДЛО уже открыли дело.