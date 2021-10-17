UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский допустил обмен Медведчука на пленных в РФ и назвал условие

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у народного депутата Виктора Медведчука украинское гражданство. Однако, по словам главы государства, если бы Россия подтвердила наличие у него российского паспорта, то Украина рассмотрела бы возможность обмена Медведчука на украинских политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факти тижня".

"Виктор Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, 11 мая Медведчуку объявили подозрение в государственной измене.

После этого журналисты опубликовали записи разговоров Медведчука, на которых, в частности, речь шла о контрабанде угля из ОРДЛО, обмене пленными и заключении с Россией контрактов на поставки газа и электричества.

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, по факту контрабанды угля из ОРДЛО уже открыли дело.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукВладимир Зеленский