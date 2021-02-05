Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову

Україна нікому не дасть приватизувати російську мову. Тому що нею говорять багато українців, в тому числі, на передовій.

Про це у своєму відеозверненні до Facebook заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія та одна з політичних партій заявляють про утиски російської мови. Він записав звернення російською мовою та пояснив чому.

"Російською мовою, якою ми, між іншим, українці, нікому не дамо приватизувати і нікому не подаруємо. Хоча б через людину під псевдонімом "Козак Луганський" - він же Володимир Даль", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що Даль був уродженцем Луганська.

"А це, якщо хтось ще не зрозумів, Україна", - додав президент.

Відзначимо, Володимир Даль - письменник, етнограф і лексикограф. Відомий тим, що в XIX столітті склав "Тлумачний словник живої великоросійської мови".

Нагадаємо, влітку 2020 року у Зеленського виступали за окремий закон для російської та інших мов.

А голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук допускав, що Україна може погодитися на більш широке застосування російської мови на Донбасі. За умови, що це не буде суперечити законодавству.