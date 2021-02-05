Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык

Украина никому не даст приватизировать русский язык. Потому что на нем говорят многие украинцы, в том числе, на передовой.

Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия и одна из политических партий заявляют о притеснениях русского языка. Он записал обращение на русском языке и объяснил почему.

"На русском языке, который мы, между прочим, украинцы, не дадим никому приватизировать и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом "Казак Луганский" - он же Владимир Даль", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Даль был уроженцем Луганска.

"А это, если кто-то еще не понял, Украина", - добавил президент.

Отметим, Владимир Даль - писатель, этнограф и лексикограф. Известен тем, что в XIX веке составил "Толковый словарь живого великорусского языка".

Напомним, летом 2020 года у Зеленского выступали за отдельный закон для русского и других языков.

А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук допускал, что Украина может согласиться на более широкое применение русского языка на Донбассе. При условии, что это не будет противоречить законодательству.