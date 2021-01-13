ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський не буде реагувати на санкції США щодо нардепа від "СН"

Новость на русском → Україна, Середа 13 січня 2021 01:58
Зеленський не буде реагувати на санкції США щодо нардепа від "СН" Фото: Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський і Офіс президента не будуть реагувати на санкції США проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Нардепа пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Про це повідомив антикризовий радник ОП Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, на санкції проти нардепа від "Слуги народу" повинні реагувати в керівництві політпартії.

"А чому саме президент на це повинен реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський - депутат. І первинна реакція - це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції Слуга народу. Саме так правильно", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки фізичних осіб та медіа з України через втручання у президентські вибори. У санкційному списку опинився чинний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. В Мінфіні США Дубінського, Онищенка, Телиженка, Кулика та інших пов'язують з народним депутатом Андрієм Деркачем, на якого раніше також наклали санкції за втручання у вибори.

Нагадаємо, у жовтні минулого року соцмережа Facebook видалила акаунт нардепа Деркача. Сторінку політика заблокували через втручання в американські вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Слуга народа Санкції
NEWS
Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
РБК-Українаінформаційне агентство Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
DAILY
Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19