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Зеленський анонсував побудову українського корвету до кінця 2023 року. Його заклали в Туреччині

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінці 2023 року отримає власний військовий корвет. Будівництво українського корабля вже почали в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в Одесі.

За словами глави держави, завершувати будівництво українського корвету будуть на території України.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвету вже закладений у Туреччини і буде добудований в Україні до кінця 2023 року", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, на початку року Україна домовилася з Британією про проектування нових ракетних катерів спеціально для української армії.

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Володимир ЗеленськийТурциякорабльвмс Украины