Зеленский анонсировал построение украинского корвета до конца 2023 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Строительство украинского корабля уже начали в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в Одессе.
По словам главы государства, завершать строительство украинского корвета будут на территории Украины.
"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", - сказал Зеленский.
Напомним, в начале года Украина договорилась с Британией о проектировании новых ракетных катеров специально для украинской армии.