UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский анонсировал построение украинского корвета до конца 2023 года

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Строительство украинского корабля уже начали в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в Одессе.

По словам главы государства, завершать строительство украинского корвета будут на территории Украины.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", - сказал Зеленский.

Напомним, в начале года Украина договорилась с Британией о проектировании новых ракетных катеров специально для украинской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийТурциякорабльвмс Украины