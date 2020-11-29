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Заява Татарова щодо Ситника не відображає позицію президента України, - ОП

Автор: Роман Тверденко

Висловлювання заступника глави Офісу президента України Олега Татарова стосовно директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника є виключно його особистою позицією. При цьому, він підтримує політику президента у сфері боротьби з корупцією.

Про це сказано в заяві Офісу президента.

У ній сказано, що рішення Конституційного суду щодо окремих частин закону про НАБУ хоч і створювало загрозу для роботи органу, але "не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як бюро, так і його діючого директора".

Крім цього, сам Татаров зазначив, що є членом команди президента і підтримує його вектор по роботі з міжнародними партнерами щодо зміцнення незалежності антикорупційних органів.

"Вчора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів", - сказав він.

Крім цього, голова Офісу президента Андрій Єрмак, що позиції щодо діяльності антикорупційних органів, висловлені на останньому засіданні Нацради з питань антикорупційної політики, є "єдиними пріоритетними для команди президента Володимира Зеленського".

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Олег Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник повинен бути звільнений, оскільки не має ні морального права, ані юридичних підстав займати цю посаду.

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