Заявление Татарова по Сытнику не отображает позицию президента Украины, - ОП

Высказывания заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова касательно директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника являются исключительно его личной позицией. При этом, он поддерживает политику президента в сфере борьбы с коррупцией.

Об этом сказано в заявлении Офиса президента.

В нем сказано, что решения Конституционного суда по отдельным частям закона о НАБУ хоть и создавало угрозу для работы органа, но "не смогло разрушить легитимность и независимость как бюро, так и его действующего директора".

Кроме этого, сам Татаров отметил, что является членом команды президента и поддерживает его вектор по работе с международными партнерами по укреплению независимости антикоррупционных органов.

"Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив Президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов", - сказал он.

Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак, что позиции по деятельности антикоррупционных органов, высказанные на последнем заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политике, являются "единственными приоритетными для команды президента Владимира Зеленского".

Напомним, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен, поскольку не имеет ни морального права, ни юридических оснований занимать эту должность.