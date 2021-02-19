Заборона депутатам голосувати при конфлікті інтересів: ВР прийняла доопрацьований закон

Закон передбачає, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, замглави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу. Він не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Якщо неучасть таких осіб у голосуванні призведе до втрати повноважності ради, іншого колегіального органу, то вони можуть взяти участь в ухваленні рішення. Однак за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів у ході засідання колегіального органу.

"Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу", - передбачає закон.

Нагадаємо, у другому читанні цей закон Рада схвалила на початку грудня 2020 року. Однак без уваги в документі залишилося питання врегулювання конфлікту інтересів в діяльності глав обласних, районних, районних у містах рад. У доопрацьованій редакції це врахували.

Як писало РБК-Україна, парламент також прийняв у другому читанні законопроект для захисту місцевих бюджетів.