Рада заборонила голосувати депутатам місцевих рад через конфлікт інтересів

Верховна рада заборонила голосування депутатів місцевих рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний законопроект №3034а народні депутати схвалили за основу та в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 267 нардепів.

Закон "Про запобігання корупції" забороняє вчиняти дії в умовах конфлікту інтересів. Водночас стаття 59-1 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" дозволяє депутату голосувати на пленарних засіданнях в умовах конфлікту інтересів, просто заявивши про його наявність.

Цей же документ має врегулювати існуючу колізію.

Нагадаємо, Рада раніше прийняла в другому читанні законопроект для захисту місцевих бюджетів. Він передбачає протидію штучній зміні місцезнаходження комунальних підприємств, оскільки це завдає шкоди бюджетам тих адміністративно-територіальних одиниць, у яких відповідні юридичні особи фактично знаходяться.

Як писало РБК-Україна, парламент у другому читанні схвалив законопроект №3651-д про реорганізацію товариств і районів.