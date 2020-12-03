ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада заборонила голосувати депутатам місцевих рад через конфлікт інтересів

Новость на русском → Україна, Четвер 03 грудня 2020 10:54
Рада заборонила голосувати депутатам місцевих рад через конфлікт інтересів Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада заборонила голосування депутатів місцевих рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний законопроект №3034а народні депутати схвалили за основу та в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 267 нардепів.

Закон "Про запобігання корупції" забороняє вчиняти дії в умовах конфлікту інтересів. Водночас стаття 59-1 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" дозволяє депутату голосувати на пленарних засіданнях в умовах конфлікту інтересів, просто заявивши про його наявність.

Цей же документ має врегулювати існуючу колізію.

Нагадаємо, Рада раніше прийняла в другому читанні законопроект для захисту місцевих бюджетів. Він передбачає протидію штучній зміні місцезнаходження комунальних підприємств, оскільки це завдає шкоди бюджетам тих адміністративно-територіальних одиниць, у яких відповідні юридичні особи фактично знаходяться.

Як писало РБК-Україна, парламент у другому читанні схвалив законопроект №3651-д про реорганізацію товариств і районів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Верховна Рада голосование
NEWS
Підтримка бізнесу на карантині: СН хоче у п'ятницю розглянути закони президента
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Підтримка бізнесу на карантині: СН хоче у п'ятницю розглянути закони президента
DAILY
Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна