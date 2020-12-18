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Заступнику голови ОП Татарову підписали підозру

Автор: Олег Черниш

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Очікується, що документ йому вручать вже сьогодні.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Підозру Татарову вже підписано, це так", - зазначило джерело.

Вого також додало, що вручати підозру будуть сьогодні.

Зазначимо, справа Татарова стосується можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася - забудовника, колишнього співвласника "Укрбуду", який фігурує в справі про афери з квартирами для військовослужбовців Національної гвардії.

Нагадаємо, Татарова було призначено до Офісу президента восени 2020 року, він відповідає за правоохоронний напрямок. Під час Революції гідності він займав пост заступника начальника Головного слідчого управління МВС.

Сам президент Володимир Зеленський пояснював призначення Татарова тим, що не всі чиновники часів Віктора Януковича є старою владою.

"Це не справедливо, всіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади при Януковичі вважати старою владою. Для мене все, хто був при владі при Порошенку - теж стара влада", - заявляв він.

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