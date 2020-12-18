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Замглавы ОП Татарову подписали подозрение

Автор: Олег Черныш

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову. Ожидается, что документ ему вручат уже сегодня.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозрение Татарову уже подписано, это правда", - отметил источник.

Он также добавил, что вручать подозрение будут сегодня.

Отметим, дело Татарова касается возможной его причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася - застройщика, бывшего совладельца "Укрбуда", который фигурирует в деле об афере с квартирами для военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, Татаров был назначен в Офис президента осенью 2020 года, он отвечает за правоохранительное направление. Во время Революции достоинства он занимал пост замначальника Главного следственного управления МВД.

Сам президент Владимир Зеленский объяснял назначение Татарова тем, что не все чиновники времен Виктора Януковича являются старой властью.

"Это не справедливо, всех людей, которые возглавляли ту или иную ветвь власти при Януковиче считать старой властью. Для меня все, кто был у власти при Порошенко - тоже старая власть", - заявлял он.

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Новости Украины подозрениеОфис президента