Якщо не закінчу війну на Донбасі, то хай приходить інша людина, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не тримається за владу. Він розповів, коли готовий піти з поста глави держави.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

Зеленський сказав, що ніколи не "чіплявся за рейтинги та владу".

"Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію. Трагічну історію між нашими країнами", - заявив він.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський буде самостійно приймати рішення про можливе висунення на другий президентський термін.

У травні на прес-конференції Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх обіцянок.

У фільмі "Рік президентства Зеленського" він заявив, що війна на Донбасі буде завершена до кінця його каденції.

"Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік", - заявив він.