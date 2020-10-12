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Если не закончу войну на Донбассе, то пусть приходит другой человек, - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть. Он рассказал, когда готов уйти с поста главы государства.

Об этом он заявил в интервью BBC.

Зеленский сказал, что никогда не "цеплялся за рейтинги и власть".

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", - заявил он.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о возможном выдвижении на второй президентский срок.

В мае на пресс-конференции Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний.

В фильме "Год президентства Зеленского" он заявил, что война в Донбассе будет завершена до конца его каденции.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год.", - заявил он.

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