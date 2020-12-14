Закон про продовження статусу ОРДЛО не мінятимуть перед голосуванням, - Разумков

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про продовження особливого статусу Донбасу не мінятимуть перед голосуванням. Він упевнений, що в сесійній залі достатньо голосів для його прийняття.

Про це він розповів під час брифінгу.

Спікер ВР таким чином прокоментував питання про ймовірність імплементації "формули Штайнмаєра" в цьому законопроекті.

"Ні, туди нічого додаватися не буде, проект закону зареєстрований, міняти його ніхто не буде. Єдине питання, яке змінюється уже котрий рік, і на жаль, - це змінюється рік... Але більше додаткових позицій у цей законопроект додаватися не буде", - сказав глава парламенту.

Разумков впевнений, що завтра закон приймуть за основу і в цілому.

"Я впевнений, що не всі його будуть підтримувати в залі Верховної ради, але, наскільки я розумію ситуацію, голосів для прийняття цього законопроекту достатньо", - заявив глава ВР.

Нагадаємо, Верховна рада на цьому тижні розгляне закон про продовження особливого статусу Донбасу. Розгляд має відбутися у вівторок, 15 грудня.

Як писало РБК-Україна, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу, глава парламентського комітету з правової політики Андрій Костін заявив, що Раді необхідно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО для продовження переговорного процесу по Донбасу.

У матеріалі РБК-Україна "Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО" говориться, що зміни в закон про особливий статус ОРДЛО поки не планують вносити. Це можливо лише за умови прогресу в переговорному процесі в ТКГ Донбасом.