ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Раді пояснили необхідність продовження особливого статусу ОРДЛО

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 08:46
У Раді пояснили необхідність продовження особливого статусу ОРДЛО Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

У ТКГ вважають, що Верховній раді України потрібно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО ще на рік. Це потрібно для продовження переговорного процесу по Донбасу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу, голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), йдеться в матеріалі РБК-Україна "Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО".

За його словами, включити в цей закон "формулу Штайнмайера", про що домовилися в Нормандії, неможливо без внесення інших технічних змін. Костін каже, що питання про розробку змін у закон про спеціальний порядок в ОРДЛО протягом року обговорювалося в ТКГ, але Росія постійно висувала якісь інші умови.

"На жаль, через неконструктивну позицію Російської Федерації нам не вдалося завершити обговорення всього комплексу змін до закону, які б вводили в текст разом з так званою "формулою Штайнмайера". Незважаючи на всі звернення української делегації про те, щоб закінчити роботу над текстом цих змін, ми не були почуті", - пояснив він РБК-Україна.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков сьогодні проведе засідання з головами фракцій парламенту. Вони, зокрема, обговорюватимуть порядок розгляду закону про особливий статус Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас ОРДЛО
NEWS
В Україні 6451 новий випадок коронавірусу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні 6451 новий випадок коронавірусу
DAILY
Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО