У Раді пояснили необхідність продовження особливого статусу ОРДЛО

У ТКГ вважають, що Верховній раді України потрібно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО ще на рік. Це потрібно для продовження переговорного процесу по Донбасу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу, голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), йдеться в матеріалі РБК-Україна "Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО".

За його словами, включити в цей закон "формулу Штайнмайера", про що домовилися в Нормандії, неможливо без внесення інших технічних змін. Костін каже, що питання про розробку змін у закон про спеціальний порядок в ОРДЛО протягом року обговорювалося в ТКГ, але Росія постійно висувала якісь інші умови.

"На жаль, через неконструктивну позицію Російської Федерації нам не вдалося завершити обговорення всього комплексу змін до закону, які б вводили в текст разом з так званою "формулою Штайнмайера". Незважаючи на всі звернення української делегації про те, щоб закінчити роботу над текстом цих змін, ми не були почуті", - пояснив він РБК-Україна.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков сьогодні проведе засідання з головами фракцій парламенту. Вони, зокрема, обговорюватимуть порядок розгляду закону про особливий статус Донбасу.