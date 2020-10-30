RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У заблокованих справах НАБУ фігурують судді Конституційного суду, - Ситник

Автор: Дмитро Левицький

Судді Конституційного суду фігурують у кримінальних справах Національного антикорупційного бюро Україні. Ці рішення опинилися заблоковані через рішення КСУ щодо декларування.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив директор НАБУ Артем Ситник.

За словами директора НАБУ, у кримінальних провадженнях фігурують судді, які підтримали рішення про визнання неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

"Це не перше рішення, яке направлене проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично, частина цих справ стосується суддів КС. Судді, які ухвалили рішення щодо себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - пояснив Ситник.

Популярні новини

Однак він відмовився називати прізвища фігурантів справ, які веде НАБУ. Ситник зазначив, що стосовно цих суддів Національне агентство з запобігання корупції провело "повну перевірку".

"Я можу сказати так: НАЗК проводило повну перевірку щодо суддів КС. І в нас уже був один висновок щодо наявності в діях одного судді Конституційного суду складу злочину, передбаченого статтею 366-1, і за цим висновком НАБУ зареєструвало кримінальне провадження", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо, сьогодні один із суддів КСУ розповів, що мав проблеми з НАЗК через невчасне подання декларації. Він додав, що на початку жовтня написав заяву про відставку.

Як повідомляли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, рішення КСУ заблокувало понад сотню справ за фактом недостовірного декларування.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд Украиныуголовное производстводекларацияАртем СытникСуд