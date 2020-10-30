У заблокованих справах НАБУ фігурують судді Конституційного суду, - Ситник

Судді Конституційного суду фігурують у кримінальних справах Національного антикорупційного бюро Україні. Ці рішення опинилися заблоковані через рішення КСУ щодо декларування.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив директор НАБУ Артем Ситник.

За словами директора НАБУ, у кримінальних провадженнях фігурують судді, які підтримали рішення про визнання неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

"Це не перше рішення, яке направлене проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично, частина цих справ стосується суддів КС. Судді, які ухвалили рішення щодо себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - пояснив Ситник.

Однак він відмовився називати прізвища фігурантів справ, які веде НАБУ. Ситник зазначив, що стосовно цих суддів Національне агентство з запобігання корупції провело "повну перевірку".

"Я можу сказати так: НАЗК проводило повну перевірку щодо суддів КС. І в нас уже був один висновок щодо наявності в діях одного судді Конституційного суду складу злочину, передбаченого статтею 366-1, і за цим висновком НАБУ зареєструвало кримінальне провадження", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо, сьогодні один із суддів КСУ розповів, що мав проблеми з НАЗК через невчасне подання декларації. Він додав, що на початку жовтня написав заяву про відставку.

Як повідомляли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, рішення КСУ заблокувало понад сотню справ за фактом недостовірного декларування.