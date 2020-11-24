Виплати, податкова амністія та вакцина: як Україна протистоятиме COVID

Україна посилює заходи по боротьбі з пандемією COVID-19, а також впроваджує нові інструменти підтримки бізнесу, який зазнає збитків у зв'язку з карантином. Зокрема, на українських підприємців чекають виплати та податкова амністія.

З відповідним зверненням сьогодні виступив президент України Володимир Зеленський.

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Виплати бізнесу

За словами президента, найближчим часом подадуть до Ради кілька законопроектів. Один з них передбачатиме виплати по 8 000 гривень тим ФОПам, які закрилися через карантин. Крім того, на цю допомогу може розраховувати найманий працівник, звільнений у зв'язку з закриттям такого бізнесу. Оформити виплати можна буде через додаток "Дія".

Також з розрахунку до 8 000 гривень на одного працівника виплатять власнику бізнесу, який не закрився, але відправив працівників у вимушені відпустки. Виплати будуть пропорційні часу простою.

Компенсація ЄСВ

Бізнес отримає компенсацію за сплату ЄСВ, якщо його діяльність потрапляє під карантинні обмеження. Наприклад, кав'ярня, де працює 5 осіб, може отримати близько 8-10 тисяч гривень компенсації.

Податкова амністія

Майже 4 млн громадянам України, які мають податковий борг до 3 060 гривень, цей борг буде анульовано.

Податкові канікули

Крім того, передбачаються податкові канікули. Очікується, що 200 тисяч фізичних осіб-підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи ЄСВ.

Інші ініціативи для бізнесу

Відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні. Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років, а також компенсації по частковому безробіттю.

Також продовжать програму доступних кредитів "5-7-9" для малого та середнього бізнесу.

Вакцина

За словами Зеленського, МОЗ провів переговори з представниками COVAX. Було визначено поетапний план майбутніх поставок вакцини від COVID-19 до України. Перший етап - 1,2 млн доз. Загалом Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини.

Першими щеплення отримають медичні працівники, військові, вчителі, особи з групи ризику (люди старше 60 років).

Тестування

Крім того, в Україні працюють над збільшенням кількості щоденних тестувань, зокрема, безкоштовних тестів через мобільні бригади. Також влада стежить, щоб у кожній області була достатня кількість ліжко-місць і кисню.