Вибори в США: на ринку ставок різко підвищили шанси на перемогу Трампа

За даними трьох найбільших букмекерських агрегаторів, різко зросли шанси Дональда Трампа на перемогу на виборах президента США. При цьому букмекери не готові назвати будь-кого з кандидатів беззаперечним лідером.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що британська біржа Smarkets дає Трампу і Байдену майже рівні шанси на перемогу. Ймовірність перемоги Трампа оцінюється в 51%, Байдена - 49%. При цьому днем раніше шанси кандидата від демократів оцінювалися в 61%.

"Переворот на ринках ставок був головним чином викликаний тим, що Трамп, мабуть, утримав ключовий коливний штат Флорида", - зазначив аналітик Smarkets Патрік Флінн.

На біржі ставок Betfair чинному президенту США дають 62% шанс на другий термін, хоча днем раніше ймовірність оцінювалася в 31%. Відповідно, шанси Байдена впали з 61% до 38%.

"З тисячами голосів, які ще належить підрахувати, залишається неясним, хто переможе, але поки Дональд Трамп - це вибір гравців", - зазначив представник Betfair Сем Росботтом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клієнт букмекера Betfair поставив 1 млн фунтів (1,29 млн доларів) на перемогу Байдена. Це найбільша для цього букмекера ставка на політика і третя найбільша ставка в принципі.

РБК-Україна писало, що за попередніми результатами, між Трампом і Байденом мінімальний розрив.