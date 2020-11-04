Выборы в США: на рынке ставок резко повысили шансы на победу Трампа

По данным трех крупнейших букмекерских агрегаторов, резко выросли шансы Дональда Трампа на победу на выборах президента США. При этом букмекеры не готовы назвать кого-либо из кандидатов безоговорочным лидером.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что британская биржа Smarkets дает Трампу и Байдену почти равные шансы на победу. Вероятность победы Трампа оценивается в 51%, Байдена - 49%. При этом днем ранее шансы кандидата от демократов оценивались в 61%.

"Переворот на рынках ставок был главным образом вызван тем, что Трамп, по-видимому, удерживал ключевой колеблющийся штат Флорида", - отметил аналитик Smarkets Патрик Флинн.

На бирже ставок Betfair действующему президенту США дают 62% шанс на второй срок, хотя днем ранее вероятность оценивалась в 31%. Соответственно, шансы Байдена упали с 61% до 38%.

"С тысячами голосов, которые еще предстоит подсчитать, остается неясным, кто победит, но пока Дональд Трамп - это выбор игроков", - отметил представитель Betfair Сэм Росботтом.

Напомним, ранее сообщалось, что клиент букмекера Betfair поставил 1 млн фунтов (1,29 млн долларов) на победу Байдена. Это крупнейшая для этого букмекера ставка на политика и третья крупнейшая ставка в принципе.

РБК-Украина писало, что по предварительным результатам, между Трампом и Байденом минимальный разрыв.