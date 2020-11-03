Вибори в США: як кандидати в президенти ставляться до України

Сьогодні, 3 листопада американці голосують за президента. Головними опонентами на виборах в США є Дональд Трамп і Джо Байден. Кожен із кандидатів має свою історію відносин з Україною і бачення подальшого політичного співробітництва. Детальніше про позицію Трампа і Байдена, останні заяви політиків - в матеріалі РБК-Україна.

"Українська справа" в США і позиція Трампа

Протистояння кандидатів на посаду президента США почалося задовго до офіційного старту виборчої кампанії, а Україна опинилася в центрі скандалу, який призвів до оголошення імпічменту Дональду Трампу.

25 вересня 2019 року між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова. Під час бесіди американський президент просив Зеленського посприяти в розслідуванні корупційних зв'язків сім'ї Байденів.

Нагадаємо, син Джо Байдена Хантер в 2014-2019 входив до складу ради директорів енергетичної компанії Burisma Group, яка займалася розробкою родовищ газу в Україні.

Після оприлюднення змісту розмови Зеленського і Трампа демократи ініціювали процедуру імпічменту президента США зі звинуваченням у зловживанні владою - незаконний тиск на Україну в обмін на надання фінансової та військової допомоги.

Дональд Трамп (фото: facebook.com/White House)

5 лютого 2020 Сенат виправдав Трампа за цими звинуваченнями. Однак для нашої країни політичний скандал у США зіграв несприятливу роль. Протягом декількох місяців ця тема активно обговорювалася в світових ЗМІ, а зарубіжні партнери дистанціювалися від України на зовнішньополітичній арені.

При цьому Дональд Трамп заявляв, що підтримував Україну з самого початку. В інтерв'ю каналу Fox News в листопаді 2019 американський президент розповів, що любить український народ, але хоче бути впевненим, що допомога, яка йому надається, використовується за призначенням.

Також він зазначив, що не бачить нічого поганого в тому, що закликає Київ боротися з корупцією, назвавши Україну однією з найбільш корумпованих країн.

"Україна - третя найбільш корумпована країна світу. Ми збираємося відправляти величезні суми грошей в країну, а вони корумповані, вони крадуть гроші", - сказав Трамп.

Що говорив Байден про Україну

Джо Байден під час роботи на посаді віце-президента США неодноразово приїжджав до Києва. Його називали "куратором" українських питань в політиці Білого дому.

Байден заявляв, що його основним напрямком діяльності в Україні є боротьба з корупцією. Він став ініціатором звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна в 2016 році, і назвав відповідне рішення Верховної ради своєю заслугою.

Однак даний факт опоненти Байдена використовують проти нього, тому що під час роботи Шокіна генпрокуратура вела розслідування щодо діяльності компанії Burisma, до складу правління якої входив Хантер Байден.

Під час виборчої кампанії штаб Джо Байдена оприлюднив бачення подальших відносин із Україною в разі перемоги кандидата. Так, пріоритетними питаннями є: закінчення війни на Донбасі, надання військової допомоги, в т.ч. летального зброї, боротьба з корупцією.

Джо Байден (фото: 4flickr.com/gageskidmore)

"Джо Байден буде домагатися завершення конфлікту в Україні і буде працювати з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, якого вона заслуговує", - сказано в заяві штабу.

Нагадаємо, всенародне голосування на президентських виборах в США проходить 3 листопада 2020 року, однак результат виборів вирішить Колегія вибірників. Для перемоги кандидату необхідно набрати більше 270 голосів делегатів від штатів.

Раніше повідомлялося, що кандидат від демократів Джо Байден очолює рейтинги кандидатів з перевагою до 8%.