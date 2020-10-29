Вибори в США 2020: що важливо знати про виборчу кампанію

У вівторок, 3 листопада відбудуться чергові вибори в США. Через чотири роки на посаді глави держави Дональд Трамп балотується на другий президентський термін, а його головним конкурентом є представник Демократичної партії Джо Байден. Детально про особливості виборчого процесу в США і кандидатів - в матеріалі РБК-Україна.

Дата виборів

Голосування за кандидатів в президенти США проходить кожні 4 роки. Оскільки в Штатах діє непряма система виборів, виборчий процес складається з двох етапів - загальних виборів і Колегії вибірників.

Загальні вибори проводяться в перший вівторок після першого понеділка листопада. У 2020 році голосування відбудеться 3 листопада. За його підсумками буде обрано Колегію вибірників.

Однак через пандемію СOVID-19 в цьому році багато американців голосують достроково. Бюлетень можна заповнити на виборчій дільниці або відправити поштою.

Через 41 день після загального голосування (14 грудня) вибірники зберуться в столицях своїх штатів і проголосують за кандидатів на посади президента країни і віце-президента.

Офіційне оголошення переможця відбудеться 6 січня 2021 після підрахунку голосів спеціальною комісією Конгресу. Інавгурація обраного президента пройде 20 січня 2021 року.

Особливості виборів в США

Вибори президента США є двоступінчастими. Перший етап - народне голосування. За його результатами визначається склад Колегії вибірників (всього 538 осіб). Губернатор кожного штату затверджує список вибірників від партії, за кандидата від якої проголосувала більшість виборців.

Вибірники несуть відповідальність перед політичною силою, що їх призначила, і повинні голосувати відповідно до волі громадян.

Від кожного штату до Колегії входить різна кількість вибірників. Вона залежить від кількості виборчих округів і населення. Практично у всіх штатах (крім Небраски і Мена) всі голоси вибірників отримує той кандидат в президенти, якого підтримала більшість виборців штату на народному голосуванні.

Таким чином, вирішальним на виборах у США є голосування на рівні штатів. Для перемоги кандидату в президенти необхідно набрати більше 270 голосів членів Колегії вибірників.

Кандидати в президенти

Главою держави може стати громадянин США не молодше 35 років, що проживає на території країни 14 років і більше. Президент займає посаду не більше двох термінів.

В американській політичній системі домінують Демократична і Республіканська партії, тому в боротьбі за крісло президента завжди беруть участь кандидати від цих політсил.

Кандидатом від Республіканської партії в 2020 році став діючий президент Дональд Трамп. На минулих виборах він здобув перемогу над Хілларі Клінтон.

Дональд Трамп (фото: facebook.com/White House)

Незважаючи на те, що за Клінтон проголосувала більшість американців (65,84 млн проти 62,98 млн), Трамп отримав абсолютну більшість голосів вибірників (304 проти 227), перемігши в ключових штатах. Роботу на посаді Трамп почав зі скасування реформ свого попередника Барака Обами в сферах охорони здоров'я, міграційної політики, екології.

У минулому Дональд Трамп - підприємець у сфері нерухомості, також займався готельним, гральним бізнесом, очолював корпорацію Trump Organization. Організовував конкурси краси, працював на ТБ, був продюсером і ведучим реаліті-шоу "Кандидат".

На праймеріз Демократичної партії переміг Джозеф Байден. З 2009 до 2017 року Байден був віце-президентом США. Двічі перемагав на виборах разом з Бараком Обамою.

З 1973 року протягом наступних 35 років Байден працював в Конгресі сенатором від штату Делавер, тричі переобирався на посаду керівника Комітету сенату з питань зовнішньої політики, в 1987-1995 очолював судовий комітет. Висував свою кандидатуру на посаду президента під час праймеріз демократів в 1987 і 2008 роках.

Джо Байден (фото: flickr.com)

У разі обрання президентом на виборах 2020 року, Джо Байден стане найстарішим главою держави за історію США - йому 77 років.

Кандидатом від Лібертаріанської партії на президентських виборах 2020 є Джоанн Марі Джоргенсен - активістка, професор Університету Клемсона в Південній Кароліні. У 1996 році вона балотувалася у віце-президенти США.

Громадський активіст і еколог Хауі Хокінс йде в президенти від Партії зелених, співзасновником якої є. Хокінс тричі брав участь у виборах губернатора Нью-Йорка, безуспішно висувався в мери Сіракуз.

На виборах президента США балотуються ще 7 кандидатів. Однак вони отримали кваліфікацію на висування не у всіх штатах, тому фактично не можуть розраховувати на більшість голосів вибірників:

Дон Бланкеншіп - кандидат від Конституційної партії, в минулому - виконавчий директор вугільної компанії Massey Energy.

- кандидат від Конституційної партії, в минулому - виконавчий директор вугільної компанії Massey Energy. Брайан Керролл - висувається від Американської партії солідарності, викладач.

- висувається від Американської партії солідарності, викладач. Роке де ла Фуенте - кандидат від партії Альянс. На виборах 2016 висувався від Партії реформ, до цього безуспішно брав участь в праймеріз Демократичної партії.

- кандидат від партії Альянс. На виборах 2016 висувався від Партії реформ, до цього безуспішно брав участь в праймеріз Демократичної партії. Елісон Кеннеді - кандидат від Соціалістичної робочої партії, висувалася на минулих виборах президента.

- кандидат від Соціалістичної робочої партії, висувалася на минулих виборах президента. Глорія Ла Ріва - кандидат від PSL (Партії соціалізму і свободи), балотувалася в президенти в 2016 році.

- кандидат від PSL (Партії соціалізму і свободи), балотувалася в президенти в 2016 році. Брок Пірс - незалежний кандидат, підприємець в сфері блокчейн-технологій.

- незалежний кандидат, підприємець в сфері блокчейн-технологій. Каньє Вест - кандидат від Birthday Party, реп-виконавець, продюсер, дизайнер.

Передвиборні рейтинги кандидатів

З початку виборчої кампанії лідируючу позицію в рейтингах зайняв кандидат від демократів. Перед дебатами розрив між опонентами скоротився до 2-3 пунктів, але після зустрічі претендентів на посаду глави держави Джо Байден закріпив позиції лідера.

Відповідно до зведених даних національних опитувань, за тиждень до виборів перевага Байдена становить понад 7 позицій рейтингу. Так, Дональда Трампа підтримують 43,5%, а Джо Байдена - 50,6%.

Однак через особливості виборчої системи США результат виборів вирішить не голосування більшості, а отриманий кандидатом результат по кожному штату.

За кого ще будуть голосувати американці

Крім голосування за кандидатів в президенти в США також відбудуться вибори віце-президента. Він вступить на посаду разом з новообраним главою держави.

Від республіканців кандидатом став нинішній віце-президент Майк Пенс. Демократична партія висуває на цю посаду сенатора від штату Каліфорнія Камалу Харріс.

Крім того, на виборах 2020 американці голосуватимуть за кандидатів у губернатори 13 штатів і членів двох палат Конгресу. Обрання представників до законодавчого органу влади проходить раз на два роки. Всього переобираються 435 членів Палати представників і 33 члени Сенату.