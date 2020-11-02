Рейтинги Трампа і Байдена: хто може перемогти на виборах в США

3 листопада відбудуться чергові вибори президента США. Демократ Джо Байден очолює рейтинги кандидатів з упевненою перевагою. Однак чинний президент Дональд Трамп має шанси отримати лідерство в ключових штатах і виграти, повторивши результат виборів 2016 року. Які прогнози на перемогу у кандидатів, а також дані соцопитувань у штатах - в матеріалі РБК-Україна.

Передвиборні рейтинги кандидатів

В останній тиждень перед голосуванням Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 7,6%. На платформі RCP представлені усереднені дані національних опитувань:

Джо Байден - 51,2%

Дональд Трамп - 43,6%

Така динаміка спостерігалася під час всієї виборчої кампанії - кандидат від Демократичної партії лідирував у рейтингах з перевагою від 2 до 10 пунктів в середньому.

Подібні показники рейтингів оприлюднені на аналітичному ресурсі FiveThirtyEight, який відстежує дані державних соцопитувань:

Джо Байден - 53,3%

Дональд Трамп - 45,4%

Також на FiveThirtyEight змоделювали результат виборів, згідно з яким лідером президентських перегонів стане Джо Байден з ймовірністю 89 із 100.

Розрив між кандидатами становить понад 7% (колаж РБК-Україна)

Компанія YouGov провела опитування серед більш ніж 70 тисяч респондентів. За його результатами, на виборах президента Джо Байден може отримати 53,1% голосів, а Дональд Трамп - 44,6%. Голоси Колегії вибірників ймовірно розподіляться таким чином:

Джо Байден - 356

Дональд Трамп - 182

Варто зазначити, що через особливості виборчої системи США результат виборів визначається не простою більшістю голосів виборців, а результатом голосування делегатів від кожного штату - Колегії вибірників.

Кожен штат представлений різною кількістю виборців, в залежності від населення. Вони повинні голосувати безпосередньо за того кандидата, якого підтримала більшість виборців в їх штаті. Для перемоги на виборах необхідно набрати від 270 голосів вибірників із загальної кількості 538.

Як підтримують Трама і Байдена в штатах

Із максимальним відривом кандидати лідирують в штатах, які традиційно голосують за одні й ті ж партії на кожних виборах.

Для республіканця Трампа це - Алабама, Арканзас, Айдахо, Оклахома, Кентуккі, Північна Дакота, Південна Дакота, Західна Вірджинія, Вайомінг. Розрив між опонентами складає 25-30%.

Демократ Джо Байден є беззаперечним лідером в своєму рідному штаті Делавер, а також у Каліфорнії, Коннектикуті, Гаваях, Іллінойсі, Массачусетсі, Меріленді, Нью-Йорку, Вермонті, Вашингтоні.

Однак в ряді штатів у кандидатів немає очевидної переваги, тому вони вважаються ключовими. Згідно з рейтингами, на виборах 2020 до таких штатів відносяться Флорида, Огайо, Айова, Північна Кароліна, Джорджія.

За прогнозом 270towin, Джо Байден може отримати голоси 279 делегатів, а Дональд Трамп - 125 голосів. При цьому передбачається, що 134 вибірники не визначилися з рішенням.

Підтримка кандидатів у штатах (скріншот 270towin.com)

Хто може перемогти в ключових штатах

У Техасі, Огайо, Айові, які на минулих виборах підтримали республіканців із випередженням на 8-10%, в цьому році ситуація змінилася. Розрив із демократами скоротився до 1% (за даними YouGov):

Техас - 38 вибірників - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,2%)

- 38 вибірників - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,2%) Огайо - 18 вибірників - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,6%)

- 18 вибірників - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,6%) Айова - 6 вибірників - (Трамп - 49,5%, Байден - 48,5%)

Ключовими штатами на виборах президента 2020 також є Флорида, Пенсильванія, Північна Кароліна, Арізона, Джорджія. Після виборів 2016 електоральні симпатії у них змінилися на користь демократів:

Флорида - 29 вибірників - (Байден - 51%, Трамп - 47,4%)

- 29 вибірників - (Байден - 51%, Трамп - 47,4%) Північна Кароліна - 15 вибірників - (Байден - 50%, Трамп - 48%)

- 15 вибірників - (Байден - 50%, Трамп - 48%) Арізона - 11 вибірників - (Байден - 50,9%, Трамп - 46%)

- 11 вибірників - (Байден - 50,9%, Трамп - 46%) Джорджія - 16 вибірників - (Байден - 50,4%, Трамп - 47,5%)

Також у штатах, які в 2016 році проголосували за Дональда Трампа, на даний момент з великою перевагою лідирує Джо Байден.