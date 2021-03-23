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Вибори мера Харкова: в Раді зареєстрували постанову

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді зареєстрували постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх пропонують провести 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура в Telegram.

"Зареєстрували від комітету державної влади та місцевого самоврядування проект постанови №5292 про призначення позачергових виборів харківського міського голови на 31.10.2021 року", - написав парламентарій.

Нагадаємо, минулого тижня комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування підтримав постанову про проведення виборів мера Харкова в кінці осені цього року.

Як писало РБК-Україна, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня. Він допускав, що в сесійній залі Рада може розглянути цей документ у найближчі сесійні тижні.

Однак через локдаун у Києві парламент змінив свій режим роботи й найближчі три тижні засідати не буде.

Разом з тим вже в п'ятницю може відбутися позачергове засідання ВР.

Варто відзначити, що парламенту для призначення нових виборів мера Харкова не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

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Новини України ХарківВерховна Радавыборы мэра
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